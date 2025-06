'Êta Mundo Melhor' traz de volta Lauro e Tobias, casal da novela de 2016

"Êta Mundo Melhor!" estreia no dia 30 de junho substituindo "Garota do Momento" no horário das 18h da Globo. A nova novela traz de volta alguns personagens de "Êta Mundo Bom!", trama exibida em 2016, como é o caso de Lauro (Marcelo Argenta) e Tobias (Cleiton Morais).

Quem são Lauro e Tobias?

Lauro e Tobias são personagens já vistos em "Êta Mundo Bom!". No final da novela de 2016, o alfaiate e o médico decidiram aceitar o amor que tem um pelo outro e ficaram juntos.

Em 'Êta Mundo Melhor!', Lauro continua trabalhando como médico, atendendo a todos os personagens. Ele trabalha no mesmo hospital onde Estela (Larissa Manoela) atua.

O médico não gosta de relacionamentos e, para que não comentem o fato de não ter namoradas, faz um acordo com Sônia (Paula Burlamaqui) para que finjam estar juntos. Por trás da aparência séria e compenetrada, ele tem um lado bastante fofoqueiro.

Na nova novela, Tobias continua sendo alfaiate. Ele está sempre ao lado de Lauro.

Lauro (Marcelo Argenta) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Uma relação 'muito bonita'

O ator Cleiton Morais revela que essa volta de Tobias representa um momento especial em sua trajetória. "Tobias é um homem que carrega uma força silenciosa, mas impossível de ignorar", define.

Segundo Morais, Tobias é alguém que, mesmo vivendo sob as rígidas convenções das décadas de 1940 e 1950, escolhe ser fiel a si mesmo, sem dar satisfações à sociedade. "Ele é um mistério que não se explica, mas que você sente quando está na frente dele", resume.

Animado com o retorno, Cleiton comemora a chance de mergulhar novamente no universo de Tobias. "Voltar pra esse papel numa novela tão amada é como ter um palco maior pra mostrar quem ele é e, naturalmente, quem eu sou como ator. Estou muito empolgado, porque é uma oportunidade de fazer o que amo, com um time de profissionais incríveis", afirma.

Tobias (Cleiton Morais) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

De volta à trama de Walcyr Carrasco, o ator Marcelo Argenta compartilha seu carinho por Lauro, personagem que marcou o público na novela de 2016. "O Lauro é um querido, é um cara muito bem esclarecido, estudado", define.

O ator destaca a importância de Dona Narcisa, personagem que foi vivido pela atriz Marilu Bueno em "Êta Mundo Bom!". "Não temos o histórico do pai, mas para mim é um cara criado pela mãe, tanto que respeita muito a mãe. Ele quer ter uma aprovação dela nas relações. O Lauro é um cara muito esclarecido, ligado a tudo, um cara que está sempre atento às coisas, do que que está acontecendo com as pessoas", analisa.

Marcelo finaliza relembrando o final feliz do casal Lauro e Tobias em "Êta Mundo Bom!". "Como terminou o personagem, a história dele com Tobias, foi muito bonito, particularmente, acho que foi um final iluminado. Eu fiquei muito feliz como foi levado o rumo do personagem, como foi colocado isso, foi feito de uma forma muito bonita, muito delicada", conclui.

Lauro (Marcelo Argenta) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Com estreia prevista para 30 de junho, ''Êta Mundo Melhor!' é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.