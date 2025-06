Empresário de Carol abre queixa-crime após descontrole ao vivo de Dhomini

Dhomini é, certamente, um dos nomes mais polêmicos da edição deste ano do Power Couple Brasil. O participante chamou a atenção do público por demonstrar um comportamento explosivo, demonstrado em uma discussão ao vivo com Carol. Durante um papo no Central Splash desta quarta-feira (4), Max Rodrigues, empresário da atleta, revelou que tomou providências judiciais contra o comportamento do vencedor do BBB 3.

Segundo Max, ele trabalha com uma equipe de sete pessoas que administra tanto as redes sociais de Carol quanto de seu marido, Radamés. Eles ficam atentos a repercussões envolvendo cada um deles e compartilham posicionamentos em defesa deles, especialmente no caso com Dhomini.

Max antecipou que o combinado com Carol era de que eles não iriam se movimentar de forma jurídica no reality, exceto se não fosse algo extremamente necessário —como foi o caso, na avaliação dele. Diante disso, o empresário disse que abriu uma queixa-crime contra Dhomini por conta do episódio.

Eu acho que isso acaba prejudicando mais o participante do que ajudando (…) isso é uma coisa que não ajuda muito dentro do contexto, porque perde a coisa do reality show. Mas a partir do momento que houve aquela atitude dele, agressiva, de partir para cima da Carol (…) A gente levantou essa questão

Max Rodrigues, empresário de Carol, do Power Couple

