Duas mulheres inesperadas dizem saber quem é o Mascarado em 'A Viagem'

Nos próximos capítulos da novela 'A Viagem" (Globo), a verdadeira identidade do Mascarado (Breno Moroni) vira assunto.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Em um primeiro momento, Estela (Lucinha Lins) acredita que o personagem misterioso é seu marido que está sumido há anos. "O pessoal chama ele de Mascarado", diz a mãe de Bia (Fernanda Rodrigues) para Diná (Christiane Torloni). "Mas como ele é?", quer saber a outra. "Não sei, ninguém nunca viu o rosto dele", conta a moradora da vila.

No entanto, Estela está errada. Ismael (Jonas Bloch), homem inescrupuloso, que foi abusivo com a ex-mulher, aparecerá nos próximos capítulos da trama.

Ismael retorna fingindo arrependimento e promete reconquistar a confiança da filha. Estela fica desesperada com o retorno do ex-marido, que a deixou com uma mão na frente e a outra atrás quando abandonou ela e Bia (Fernanda Rodrigues). Já no primeiro instante, a irmã de Diná percebe as intenções egoístas de Ismael.

Ismael (Jonas Bloch) é pai biológico de Bia (Fernanda Rodrigues) em 'A Viagem' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Fátima (Lolita Rodrigues) é outra personagem que terá forte suspeitas sobre a identidade do Mascarado. A dona do salão de beleza acredita que a figura misteriosa é seu ex-marido que chegou à vila para lhe fazer mal.

Nos próximos capítulos, o Mascarado vai dar um susto em Fátima e Dona Cininha (Nair Bello) ao beter na porta da pensão. Na verdade, ele só quer entregar uma caneta que a patroa de Lisa (Andréa Beltrão) deixou cair no chão da rua.

A dona da pensão vai bater a porta na cara do Mascarado. "Ele veio cortar minha língua", grita a outra desesperada.

Padilha (Renato Rabello) chega e tenta acalmar as duas mulheres. "O Mascarado é gente boa", afirma o moço.

Na verdade, todas elas estão enganadas, já que o passado do Mascarado está ligado a Carmem (Suzy Rêgo). Nos últimos capítulos de "A Viagem", é revelado que o homem misterioso se chama Adonay, um antigo amor da moça que teve o rosto desfigurado em um acidente de avião e a abandonou.

Mascarado (Breno Moroni) e Carmem (Suzy Rêgo) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.