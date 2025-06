Dona de Mim hoje (4): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (4) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Kami se revolta contra Leo, que tenta explicar a situação para a amiga. Magno dá o cartão com o nome falso de Vanderson para Leo, que conta a Samuel. Davi convoca Leo a preparar uma festa-surpresa para o aniversário de Samuel. Dom inicia um assalto à mão armada na padaria de Manuel, mas Marlon o rende. Abel confronta Vanderson sobre o cartão com o falso nome. Marlon é aplaudido por sua reação na polícia. Jeff inicia suas aulas com Alan e Marlon. Chega o dia da festa de Samuel. Leo diz a Samuel que o considera especial, e os dois se aproximam.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.