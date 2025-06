Do rap ao emo: festivais alternativos ocupam palcos de 4 cidades do Brasil

Neste fim de semana, o Brasil será palco de encontros culturais de diversidade, com festivais alternativos que celebram diferentes vertentes musicais e artísticas em quatro cidades.

Emo Vive

O festival, na sexta, no Rio, e no sábado e no domingo, em São Paulo, traz um revival emocionante do emo, com Anberlin, Emery, Mae e Fresno tocando álbuns icônicos. O Anberlin celebra os 20 anos do clássico "Never Take Friendship Personal", enquanto o Emery apresenta "The Question" na íntegra. O Mae estreia no Brasil com um show especial de "The Everglow", e o Fresno se junta à festa com seu repertório nostálgico, incluindo músicas dos álbuns "Quarto dos Livros", "O Rio, A Cidade, A Árvore" e "Ciano".

Festival Diversa

Em sua 5ª edição, o festival acontece em Guararema (SP), no sábado e no domingo, e é totalmente protagonizado por mulheres. A programação inclui apresentações musicais de Ana Cañas, Ceumar, Mari Merenda, Valéria Custódio, Karen Santana e Sandra Vianna.

Boomrap Festival

O festival capixaba de rap chega com um lineup poderoso: Oruam, Brandão, Tasha & Tracie, Matuê, Veigh, Orochi, César MC, MC Cabelinho, Ryan SP, Djonga e outros. O evento acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no sábado, e promete mais de 10 horas de trap e rap.

Presença Festival

Em sua 4ª edição, o festival rola na sexta e no sábado no Circo Voador, no Rio de Janeiro, celebrando cultura, diversidade, equidade e inclusão. O evento contará com shows icônicos de Urias, Rico Dalasam, Jaloo, Lia Clark, DJ Valentina Luz, DJ Marta Supernova, DJ Aurora Borealis, DJ Shannon Skarllet, Bumba Meu Boi Brilho de Lucas, Bloco Love Songs e Summer Eletrobloco.

+ FESTIVAIS EM SP

Só Track Boa tem Fatboy Slim e Vintage Culture B2B Joris Voorn

Na sexta e no sábado, a Neo Química Arena recebe a maior edição da história do festival, celebrando seus 10 anos com um lineup de peso. Entre os destaques estão Fatboy Slim (foto), Artbat, Anna, Argy, DJ Marky, Blazy, Sara Landry, além de back-to-backs imperdíveis como Dubdogz B2B Cat Dealers e Vintage Culture B2B Joris Voorn.

Best of Blues and Rock leva Dave Matthews Band ao Ibirapuera

O festival acontece no sábado e no domingo no parque Ibirapuera, reunindo grandes nomes do rock. No primeiro dia, o público poderá curtir Dave Matthews Band (foto), Richard Ashcroft, Vitor Kley e Cachorro Grande. No domingo, a programação traz, além dos headliners gringos, Barão Vermelho e Paula Lima cantando Rita Lee.

PLAYLISTS

Entre no clima do Só Track Boa com faixas das atrações principais

Tem sons de Mochakk, Classmatic, nocap., Osgemeos, Vintage Culture, Joris Voorn, Whomadewho e muitos outros Djs e produtores. Aumenta o volume! Ouça

Rock bomba nesta seleção de músicas do Best of Blues and Rock

Prepare-se para o festival escutando faixas de Dave Matthews Band, Richard Ashcroft, Cachorro Grande, Deep Purple, Alice Cooper e de mais atrações. Ouça

NO ROLÊ

Rio2C: população mais velha, IA, inovação e os desafios da música no futuro Leia mais

Paralamas revela fórmula do sucesso de quatro décadas em show de 2,5 horas Leia mais

Encontro de mestres: Gilberto Gil chama Chico Buarque para cantar 'Cálice' Leia mais

FRASE DA SEMANA

IMAGEM DA SEMANA

FIQUE LIGADO

SXSW rola pela 1ª vez na Europa, em Londres

O TOCA, do UOL, está presente na SXSW London, que acontece até sábado, no bairro de Shoreditch, em Londres. Esta é a primeira edição europeia do evento que ocorre todo ano em Austin, nos EUA. O encontro reúne mais de 100 atrações musicais, incluindo Mabel, NAO, Alice Glass, Sasha Keable e Miraa May, além de showcases dedicados à música queer, caribenha e eletrônica global. Acompanhe tudo em TOCA.

Katy Perry canta também em Curitiba e Brasília

Além de ser headliner do festival The Town em 14 de setembro, Katy Perry anunciou mais dois shows no país: Curitiba (16/9, na Ligga Arena) e Brasília (19/9, na Arena BRB Mané Garrincha). As apresentações fazem parte da The Lifetimes Tour, e ela promete um setlist recheado de hits como 'Teenage Dream', 'Firework', 'Roar' e 'California Gurls'. A pré-venda começa hoje, e a venda geral será aberta na próxima sexta-feira.

Rio vê 3 shows do festival I Wanna Be Tour

Uma parte do festival de pop punk e emo I Wanna Be Tour chega ao Rio no dia 27 de agosto, na Farmasi Arena, com Fall Out Boy, Yellowcard (foto) e Story of the Year. O Fall Out Boy traz repertório que revisita clássicos como 'Sugar' e 'Dance, Dance'. O Yellowcard retorna ao Brasil após mais de uma década com faixas do novo álbum, 'Better Days'. Já o Story of the Year promete um show energético em músicas de 'Tear Me to Pieces'.

PROGRAMAÇÃO

Quinta

Mc Luanna - Casa Natura Musical, São Paulo

Chico César - Sesc Pompeia, São Paulo

Anavitória - Palácio das Artes, Belo Horizonte

Toni Garrido - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Sexta

Só Track Boa (Fatboy Slim, ANNA, Mochakk e outros) - Neo Química Arena, São Paulo

Ferrugem e Mumuzinho - Terra SP, São Paulo

Maria Gadú - Audio, São Paulo

POP3 (George Israel, Henrique Portugal e Charles Gavin) - Blue Note SP, São Paulo

Chico César - Sesc Pompeia, São Paulo

Hamilton De Holanda Trio - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Tássia Reis - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Arnaldo Antunes - Sesc 14 Bis, São Paulo

Ayrton Montarroyos - Sesc Santo André, Santo André (SP)

Ratos de Porão - Sesc Belenzinho (Comedoria), São Paulo

Fafá de Belém - Sesc Belenzinho, São Paulo

Tiê - Teatro Estação Gasômetro, Belém

Festival Emo Vive (Anberlin, Fresno, Emery e outros) - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Presença Festival (Urias, Jaloo, DJ Valentina Luz e outros) - Circo Voador, Rio de Janeiro

Roupa Nova - Teatro Positivo, Curitiba

Anavitória - Espaço Unimed, São Paulo

Tim Music Noites Cariocas (Mart'nália e Samuel Rosa) - Morro da Urca, Rio de Janeiro

Diogo Nogueira e Orquestra MPB Jazz - Teatro Municipal, Rio de Janeiro

Supla é uma das atrações do sábado do TIM Noites Cariocas, no Morro da Urca Imagem: Reprodução Instagram

Sábado

Best of Blues and Rock (Dave Matthews Band, Richard Ashcroft, Vitor Kley, Cachorro Grande) - Parque Ibirapuera, São Paulo

Só Track Boa (Argy, Joris Voorn, osgemeos, Whomadewho e outros) - Neo Química Arena, São Paulo

João Bosco - Teatro Bradesco, São Paulo

Kiko Loureiro - Tokio Marine Hall, São Paulo

Festival Emo Vive (Anberlin, Fresno, Emery e outros) - Audio, São Paulo

Chico César - Sesc Pompeia, São Paulo

Hamilton De Holanda Trio - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Arnaldo Antunes - Sesc 14 Bis, São Paulo

Ratos de Porão - Sesc Belenzinho (Comedoria), São Paulo

Fafá de Belém - Sesc Belenzinho, São Paulo

Rashid - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Febem e Sain - Casa Natura Musical, São Paulo

Marcelo Jeneci - Sesc 24 de Maio, São Paulo

João Camarero e Assucena - Sesc Pompeia, São Paulo

Nando Reis - Palácio das Artes, Belo Horizonte

Duda Beat - Concept Hall Event Space, Curitiba

Péricles - Complexo Durival Britto e Silva, Curitiba

Roupa Nova - Teatro Positivo, Curitiba

Dead Fish - Belvedere, Curitiba

Tiago Iorc - Ópera de Arame, Curitiba

Anavitória - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Tim Music Noites Cariocas (Barão Vermelho, Lobão e Supla) - Morro da Urca, Rio de Janeiro

Presença Festival (Rico Dalasam, Lia Clarke e outros) - Circo Voador, Rio de Janeiro

Diversa Festival (Mari Merenda, Valéria Custódio e outras) - Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello, Guararema (SP)

Boomrap Festival (Oruam, Brandão, Tasha & Tracie , Matuê , Veigh , Orochi , César MC, MC Cabelinho, Ryan SP, Djonga) - Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)

Domingo

Best of Blues and Rock (Dave Matthews Band, Richard Ashcroft, Barão Vermelho, Paula Lima canta Rita Lee) - Parque Ibirapuera, São Paulo

Festival Emo Vive (Anberlin, Fresno, Emery e outros) - Audio, São Paulo

Diversa Festival (Ana Cañas, Ceumar e outras) - Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello, Guararema (SP)

Arnaldo Antunes - Sesc 14 Bis, São Paulo

Fafá de Belém - Sesc Belenzinho, São Paulo

Rashid - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Marcelo Jeneci - Sesc 24 de Maio, São Paulo

João Camarero e Assucena - Sesc Pompeia, São Paulo

Je Treme Mon Amour - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Terça

Sixpence None the Richer - Teatro Fundac, Belo Horizonte

Quarta