Dieguinho: Luiz Bacci no SBT faz Record 'sair da zona de conforto'

A produção do SBT resolveu mudar o horário do programa "Alô Você", comandado por Luiz Bacci, a fim de melhorar a audiência da atração. Essa movimentação —e a forma como ela afeta a concorrência— foi um dos temas do Splash Show, com Yas Fiorelo, Leão Lobo e Dieguinho.

Para Dieguinho, o SBT acertou ao fazer essa mudança na grade, colocando Bacci para a grade de horário das 11h, logo após o Primeiro Impacto. O Bom Dia & Cia passou para o início da manhã. O comentarista acredita que a entrega de audiência entre os dois programas jornalísticos faz mais sentido, por serem do mesmo segmento.

Dieguinho acrescenta dizendo que as movimentações do SBT colocam a programação da Record em risco, já que as emissoras competem pelo segundo lugar da audiência nessa faixa de horário.

A Record sabe que o Bacci é conhecido do público de São Paulo, que é inicialmente a proposta do programa 'Alô Você', falar apenas com São Paulo. Se crescer mais, a ideia é colocar nacionalmente. (...) A gente está falando de duas, três semanas que o programa está no ar e ele já começa com números de audiência satisfatória.

Dieguinho

