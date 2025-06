Estilista expõe ameaças de morte de Diddy em depoimento: 'Sou o diabo'

A estilista Bryana "Bana" Bongolan depôs à Justiça hoje e disse ter recebido ameaças de morte de Sean Diddy Combs, 66.

O que aconteceu

Durante o julgamento de Diddy, Bryana deu detalhes de um episódio que teria acontecido por volta de 2015. Na ocasião, ela acompanhou a amiga Cassie Ventura, ex do músico, em uma sessão de fotos na praia, em Malibu.

Combs teria ameaçado a estilista depois das fotos com Cassie. Segundo a revista People, Bongolan relatou que o rapper chegou "muito próximo" de seu rosto e disse: "Eu sou o diabo e eu posso matar você".

A testemunha não lembra se Diddy estava sob efeito de drogas, mas assumiu que ela mesma estava entorpecida de cocaína. "Eu estava apavorada, mas, por causa da cocaína, eu tive um pouco de confiança para deixar para lá", recordou em seu depoimento.

Bana Bongolan também acusa o rapper de pendurá-la do 17º andar de um prédio. Ela deu entrada em um processo em novembro de 2024 alegando que o músico "a agrediu sexualmente, pendurou seu corpo da sacada do 17º andar e depois a jogou contra os móveis da sacada". Esse episódio teria acontecido um ano após as ameaças de morte, em setembro de 2016.

A defesa de Diddy rebateu as acusações no ano passado. "O senhor Combs nega firmemente essas sérias acusações e segue confiante de que elas serão, finalmente, comprovadas como infundadas", disse na época o representante do rapper à Rolling Stone. O processo movido pela estilista ainda está pendente.