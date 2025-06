'IA está mais esperta que humanos': CEO vê o próprio trabalho em risco

Dario Amodei, CEO do Anthropic, um dos principais laboratórios de inteligência artificial do mundo, alertou que a tecnologia pode fomentar o desemprego. Em entrevista à CNN, Amodei defendeu que a sociedade não está se preparando para isso.

"A IA está começando a superar os humanos em quase todas as tarefas intelectuais, e nós vamos, coletivamente, como sociedade, ter que lidar com isso. A IA vai melhorar no que todo mundo faz — inclusive o que eu faço, inclusive o que outros CEOs fazem", disse Amodei à CNN.

O que aconteceu

IA pode eliminar empregos administrativos. Segundo Amodei, as ferramentas que estão sendo desenvolvidas podem elevar a taxa de desemprego nos EUA para até 20% nos próximos cinco anos. Os dados alarmantes já foram mostrados em uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial publicada no início do ano. Segundo o documento, 41% dos empregadores planejam reduzir até 2030 a força de trabalho devido à automação por IA.

CEO diz que IA pode atuar durante uma jornada típica de trabalho humano. Amodei afirmou que a própria Anthropic está comercializando a tecnologia com essa promessa. E que o avanço da tecnologia pode chegar a empregos mais especializados.

Acho que [a aplicação de um imposto sobre as empresas de IA] é algo que deveríamos considerar — e acredito que não deveria ser uma questão partidária. Dario Amodei, CEO da Anthropic, em entrevista à CNN

Proporção de uso de IA para automatização está aumentando. O CEO ainda afirmou que atualmente 60% dos usos dos modelos da Anthropic são para complementar trabalhos humanos, enquanto 40% são para automatizá-los. No entanto, a proporção de automatização está crescendo. Na semana passada, a empresa lançou um novo modelo que pode trabalhar de forma autônoma por quase sete horas seguidas.

As pessoas se adaptaram a mudanças tecnológicas no passado. Mas todos com quem conversei disseram que essa mudança tecnológica parece diferente: é mais rápida, mais difícil de se adaptar, mais ampla. O ritmo do progresso continua pegando as pessoas de surpresa. Dario Amodei, CEO da Anthropic, em entrevista à CNN

Alerta é uma forma de reforçar reputação como líder do setor. Ele afirmou que os laboratórios estão competindo para ter modelos poderosos e também para serem vistos como confiáveis. "Não acho que possamos parar esse ônibus. A partir da posição em que estou, talvez eu possa tentar direcionar um pouco a tecnologia para um caminho em que tomemos consciência dos danos, enfrentemos esses danos e ainda consigamos colher os benefícios."