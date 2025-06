Bia espalha rastro de podridão no caminho de família querida

No capítulo de quinta-feira (5), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto desabafa com Lígia. Beto briga com Bia.

Lígia afirma a Raimundo que Bia é a razão da infelicidade dos filhos. Marlene fecha negócio com Basílio. Sérgio propõe financiar o filme de Beto.

Sérgio pede Jacira em casamento. Bia visita Arlete para saber mais sobre sua mãe biológica. Mariana provoca uma confusão no programa de Anita.

Raimundo anuncia que Ronaldo foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ronaldo afirma para Bia que deixará o país.