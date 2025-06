Beto roga praga para acabar com a vida de Bia em 'Garota do Momento'

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, Beto (Pedro Novaes) roga uma praga em Bia (Maisa) na novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Após desconfiar que a esposa possa estar por trás de uma nova armação para atrapalhar seu filme, Beto explode com Bia. "Não fui eu, mas bem feito. Você se expôs, me expôs também, então, agora arque com as consequências também", responde a mimada.

O protagonista afirma que não aguenta mais estar casado com a vilã. "Não aguento mais você andando por essa casa, nosso casamento de fachada. As suas maldades destruíram as nossas vidas", diz.

Bia tenta argumentar, mas Beto não dá ouvidos. "Não enquanto você não falar a verdade sobre nós e sobre o roubo daquele maldito colar, você não vai conseguir ser feliz!", afirma ele.

A jovem acredita que o marido lhe tacou uma maldição. "Está me rogando praga agora?", questiona ela. "A praga é você! As dez pragas do Egito juntas numa pessoa só! Você é má. Ruim. Cruel. Teu caráter é o mesmo dos malditos Alencar, gente da pior espécie! Só não peço o desquite agora porque prometi pra sua mãe que ficaria com você até completar 21 anos, mas, depois desses três anos, vai ser um prazer enorme te dizer adeus pra sempre!", finaliza ele.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.