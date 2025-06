Bárbara Heck rebate críticas por ausência de bolo em casamento: 'Faz o seu'

Bárbara Heck, 32, rebateu as críticas que vem recebendo por ter dispensado o tradicional bolo de casamento em sua cerimônia nupcial com Rick Maia.

O que aconteceu

A ex-BBB sugeriu aos haters que se preocupem mais com seus próprios casamentos e menos com o dela. "Se vocês amam tanto bolo, façam o seu casamento com bolo. Não está resolvido? Eu, hein!", protestou ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Bárbara ironizou ainda aqueles que associam a presença do bolo ao amor entre o casal. "Tinha um bolo fake lá para as fotos, para simbolizar. Agora um bolo significa o amor? Faça-me o favor!"

Antes do desabafo, ela compartilhou uma das críticas que recebeu, acusando-a de 'miséria emocional' pela ausência do bolo. "Casamento sem bolo não é minimalismo, é miséria emocional. O bolo é o símbolo da união, da celebração do amor. Tirar isso é como fazer um casamento sem noivos. Desculpa, mas virou só um coquetel de adultos", diz a mensagem exibida por Heck, também nos stories.