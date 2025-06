Câncer, Alzheimer, AVC: 5 atores da novela 'Celebridade' que já morreram

"Celebridade", novela original de 2003, está sendo reexibida no Globoplay Novelas, antigo Canal Viva. Escrita por Gilberto Braga (1945-2021), a trama contou com elenco estelar que, infelizmente, sofreu algumas perdas desde sua estreia. Relembre quais atores já morreram.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Hugo Carvana (1937-2014)

Ator, diretor e roteirista carioca, Hugo Carvana ganhou destaque, inicialmente, em filmes do "Cinema Novo". Depois, esteve em comédias como "Vai Trabalhar, Vagabundo" (1973), que também dirigiu. Esteve em inúmeras novelas e minisséries como "Celebridade", Senhora do Destino e Anos Rebeldes.Morreu em 2014, aos 77 anos, em decorrência de um câncer.

Hugo Carvana morreu aos 77 anos, no Rio de Janeiro, em outubro de 2014 Imagem: TV Globo/Kiko Cabral

Nildo Parente (1936-2011)

Com sólida trajetória no teatro, cinema e TV, Nildo Parente atuou em mais de 60 filmes e diversas novelas e séries. Wanderley Mourão em "Celebridade", marcou presença também em "O Clone", "Senhora do Destino" e "América". No cinema, esteve em "Bye Bye Brasil" e "Memórias do Cárcere". Faleceu em 2011, aos 74 anos, após sofrer um AVC em mês antes.

Nildo Parente morreu aos 76 anos, em 2011 Imagem: TV Globo/CEDOC

Oswaldo Loureiro (1932-2018)

Começou ainda criança no cinema, nos anos 1940, e manteve longa carreira como ator e diretor. Além de "Celebridade", trabalhou em outras novelas de sucesso da Globo como "Dancin' Days", "Ti Ti Ti", "Rainha da Sucata" e "Meu Bem, Meu Mal". Também teve presença marcante no teatro e no cinema nacional. Com Alzheimer, Loureiro morreu em 2018, no Rio de Janeiro, aos 85 anos.

Oswaldo Loureiro em "Quatro por Quatro" Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Nelson Dantas (1927-2006)

Nelson Dantas atuou em novelas célebres como "Vale Tudo", "Rainha da Sucata" e "Por Amor". No cinema, estrelou clássicos como "O Bandido da Luz Vermelha" e "Terra em Transe". Pai do ator Daniel Dantas, 70, era um dos atores mais respeitados de sua geração. Faleceu em 2006, aos 78 anos, por insuficiência respiratória em decorrência de complicações pulmonares.

Nelson Dantas em 'Força de Um Desejo' Imagem: Divulgação/Globo

Cecil Thiré (1943-2020)

Filho da atriz Tônia Carrero, Cecil atuou como ator, diretor e dramaturgo. Marcou época com papéis em novelas como "Roda de Fogo", "Tieta", "A Padroeira", além de "Celebridade", na qual fez dr. Felipe. Também dirigiu e atuou em diversas produções nos palcos brasileiros. O artista sofria de Parkinson e morreu em 2020, aos 77 anos.