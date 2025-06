Angela Ro Ro diz que foi abandonada por produtora e teve conta bloqueada

Angela Ro Ro, 75, publicou um desabafo nas redes sociais, afirmando que foi abandonada por sua produtora.

Justo agora que estou recuperando minha saúde para trabalhar, tive a grande decepção de ser abandonada pela minha produtora, que trabalhava comigo há anos! Angela Ro Ro

O que aconteceu

A cantora diz que espera a ajuda de outros produtores do meio. "Tenho certeza de que outros produtores amigos e competentes me ajudarão agora e assim que eu estiver prontinha para voltar aos palcos, onde sou mais feliz", escreveu.

Angela também disse que sua conta bancária foi bloqueada temporariamente. "Estarei resolvendo isso amanhã. Grata pelas doações sinceras e amigas! Continuo precisando de vocês!", disse.

Doações e "suspeita de câncer"

Ela pediu doações por Pix em suas redes sociais recentemente após uma "suspeita de câncer". "Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo", afirmou.

A cantora também desmentiu o produtor Paulinho Lima, que havia dito que ela está debilitada e se recusa a receber atendimento médico. "A respeito de informações falsas e sem cabimento, venho afirmar que estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança e estou aguardando em breve fazer mais mamografia e grafia de útero, ovário e endométrio para descartar que tenha algo grave e fatal!", disse Angela.