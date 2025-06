Ana Castela muda visual e se compara a personagem de 'A Grande Família'

Ana Castela, 21, renovou o visual e compartilhou o resultado da mudança com seus seguidores das redes sociais.

O que aconteceu

A cantora sertaneja publicou fotos com o novo look. Ela aposentou os fios totalmente pretos - uma de suas marcas registradas - e fez luzes no cabelo, que agora tem tons mais loiros.

Os seguidores de Ana adoraram a mudança. "Gente do céu! Vou até desligar o wi-fi porque, para carregar uma beleza dessas, eu faço questão de pagar os dados móveis", brincou um internauta, ao comentar o post da artista no Instagram. "Nova era chegou com tudo mesmo", derreteu-se outro. "Uma energia de gostosa, sabe?", definiu a cantora Duda Bertelli, 19.

Bem-humorada, ela se comparou ao personagem Beiçola (Marcos Oliveira), de "A Grande Família" (Globo). Ana publicou em seus stories uma montagem entre si e o vizinho abilolado de Lineu (Marco Nanini), equiparando — ironicamente, é claro — uma imagem à outra.