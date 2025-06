Adriane Galisteu faz topless em hotel de vila onde viveu com Ayrton Senna

Adriane Galisteu, 52, compartilhou uma galeria de fotos sensuais em um luxuoso hotel de Sintra, vila localizada em Lisboa, Portugal.

O que aconteceu

O local é o mesmo onde a apresentadora viveu ao lado de Ayrton Senna (1960-1994). Ela e o saudoso piloto namoraram por um ano e meio até a morte dele, há mais de 20 anos.

Nas fotos, Galisteu posa de topless. "Acordar em Sintra com vista para a história, onde o tempo desacelera e tudo vira poesia!", filosofou ela, na legenda da publicação no Instagram.

Os seguidores de Adriane adoraram o tom nostálgico das imagens. "Portugal é a sua cara com o Ayrton", declarou uma internauta, nos comentários do post. "As memórias vêm com tudo, hein, Dri? Está eternizado no tempo...", concordou outro. "Esse hotel é incrível e você também", elogiou um terceiro.