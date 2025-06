Yudi Tamashiro surpreende ao revelar quanto cobra por palestras espirituais

Yudi Tamashiro, 32, revelou que cobra até R$ 40 mil para realizar "palestrar motivacionais e espirituais".

O que aconteceu

Tamashiro, que é evangélico, disse que hoje sua principal fonte de renda vem das palestras. "O que pagam as minhas contas são as palestras que eu dou. Eu cobro de R$ 30 a R$ 40 mil", iniciou durante participação no podcast Festa da Firma.

O apresentador contou que nas palestras relata suas experiências pessoais. "Eu vou lá e falo sobre a [minha] vida, sobre o que eu fiz. É motivacional, mas também trago o espiritual".

Além de palestrante, ele também se tornou empresário do ramo de construção civil. "Ao longo desse tempo eu abri uma empreiteira no Japão, onde contrata pessoas para trabalhar para grandes empresas lá".

Yudi Tamashiro fez sucesso como apresentador infantil do SBT. No auge da fama, ele admitiu ter se viciado no consumo de álcool e que vivia em casas de sexo, mas se converteu e mudou o comportamento. Recentemente, ele se tornou pai do primeiro filho, Davi Yudi, do casamento com Mila Braga.