Yasmin Brunet mostra treino pesado de boxe e funcional

Yasmin Brunet, 36, mostrou mais de sua rotina de treinos hoje.

O que aconteceu

A modelo gravou um vídeo enquanto treinava na academia. Entre os exercícios, ela optou por alguns que fortalecem o abdômen e os outros grupos musculares, como a prancha abdominal e a corda naval, que também é utilizada em treinos funcionais e de crossfit.

Yasmin também incluiu práticas de boxe na sua rotina. Nas imagens, a ex-BBB surgiu distribuindo socos com seu treinador e atingindo também um saco de pancada.

As atividades físicas fazem parte do dia a dia de Brunet. No mês passado, ela celebrou sua volta aos treinos após passar uma semana afastada. Ela ainda mostrou os resultados ao exibir sua barriga no espelho depois da academia.