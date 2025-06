Volume da cueca de Alexandre rouba a cena na reprise de 'A Viagem'

O volume da cueca de Alexandre (Guilherme Fontes) chamou a atenção dos telespectadores na reprise da novela "A Viagem" (Globo).

O que aconteceu

No capítulo de ontem, Alexandre apareceu apenas de cueca. O irmão de Diná (Christiane Torloni) estava se arrumando para seu julgamento quando apareceu seminu.

Nas redes sociais, a novela ficou entre os assuntos mais comentados. "O Alexandre vestindo a roupa que ele vai morrer", comentou uma fã da novela no X (antigo Twitter).

O volume da cueca de Alexandre chamou a atenção dos usuários das redes sociais. "Do nada o volume do Alexandre", reparou um internauta. "Esse foco na mala do Alexandre", escreveu outro.

do nada o volume do alexandre eu troh... #AViagem pic.twitter.com/RmD2X18bAs -- manfre (@TiticoTchiTchi) June 2, 2025

Esse foco na mala do Alexandre 👀 #AViagem pic.twitter.com/LLnVlX7KCO -- P DiMarco (@pfirmoof) June 2, 2025