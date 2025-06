Vivi, mulher de Poze, é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do CV

Viviane Noronha, 20, esposa do MC Poze do Rodo, 25, é alvo na manhã de hoje de uma operação da polícia civil do Rio de Janeiro contra lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho.

Splash tenta contato com a influenciadora, e o texto será atualizado assim que houver algum posicionamento.

Poze foi preso na quarta-feira (28) por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho, e a Justiça do Rio concedeu habeas corpus para o MC na noite de ontem. Ele ainda está preso no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, e vai ser liberado hoje.

O que aconteceu

A cúpula do CV teria movimentado R$ 250 milhões e Vivi e sua empresa figuram como beneficiárias diretas de recursos da facção, como laranjas. O objetivo seria ocultar a origem ilícita do dinheiro, reinvestido em fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades, segundo a polícia.

As análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores da lavagem de capitais da facção foram canalizados para contas bancárias ligadas à influenciadora. Assim, ela passou a ser um dos focos centrais do inquérito.

Posição de Vivi no esquema seria "simbólica". "Representa o elo entre o tráfico e o universo do consumo digital, conferindo aparente legitimidade a valores oriundos do crime organizado e ampliando o alcance da narcocultura nas redes sociais", diz nota da polícia civil.

A ação inclui ainda ordens de bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O esquema envolvia nomes como o Philip Gregório da Silva, o "Professor", morto no domingo. Foragido seis anos, a suspeita é que ele tenha cometido suicídio.

O "Professor" era responsável por eventos como o "Baile da Escolinha". Segundo a polícia, o evento funcionava como "ferramenta de dominação cultural" e captação de recursos para o tráfico de drogas e armas.

Investigação contra Poze do Rodo

MC Poze do Rodo está preso desde o dia 29 de maio Imagem: Agnews

No pedido de habeas corpus, defesa argumentou que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. "A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro é seletiva e evidencia a perseguição à arte periférica. Fosse o paciente um artista 'do asfalto', certamente a prisão não ocorreria. O paciente não ultrapassou os limites da Liberdade de Expressão, uma vez que ele canta a realidade dos morros cariocas", escreveu defesa.

Segundo a equipe jurídica, o cantor foi algemado mesmo tendo sido preso pacificamente em casa, sem oferecer resistência ou representar risco de fuga ou ameaça à equipe policial. O uso de algemas, neste contexto, teria tido "claro intuito vexatório e midiático", em violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Vivi celebrou ontem a decisão da Justiça de soltar Poze. "MC não é bandido", escreveu.