Vera Fischer questiona cenas de Helena na retrospectiva de 'Laços de Família'

Vera Fischer "reclamou" das cenas escolhidas na retrospectiva de sua personagem Helena, em Laços de Família, veiculada nas redes sociais do Canal Viva nessa segunda-feira, 2.

As cenas fazem parte de uma votação para a próxima novela que integrará o catálogo do Globoplay, entre Laços de Família e Por Amor.

Nos comentários da publicação, Vera brincou: "Cadê as cenas boas?".

Alguns internautas concordaram: "Também fiquei esperando. Selecionaram umas nada a ver", respondeu um. "Todas as cenas com você são boas, mulher! Você arrasa! Melhor Helena de todas sempre!".

O Canal Viva também respondeu o comentário da atriz: "Todas as cenas com você são maravilhosas."

O folhetim Laços de Família foi ao ar em 2000, na faixa das 21h. Escrita por Manoel Carlos, fala sobre a história de amor entre a mãe Helena (Vera Fischer) e sua filha Camila (Carolina Dieckmann).

Na trama, Helena também lida com um relacionamento controverso com Edu, interpretado por Reynaldo Gianecchini, que era 20 anos mais novo que a personagem.

A novela também ficou marcada pela cena em que Carolina Dieckmann raspou seu cabelo em frente às câmeras interpretando Camila, personagem com leucemia.