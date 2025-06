VAR no Power Couple: Carol chamou ou não Eike de Xuxa?

Após o Quebra-Power do último domingo, uma nova treta se instaurou no Power Couple 2025 (Record) após Eike acusar Carol de chamá-lo de Xuxa.

O que aconteceu

Durante o Quebra-Power, Eike acusou Carol de usar o nome da apresentadora para se referir a ele como alguém que deveria sair do programa. O ator apontou que ouviu a história da boca de Everton.

Imediatamente, Carol negou. André, que estava presente na conversa, também negou. Everton insistiu. "No momento em que o André falou: 'O maternal saiu', alguma coisa assim, a Carol falou: 'Só falta a Xuxa'".

Na edição de hoje, a edição mostrou a conversa completa. As palavras "ordem", "maternal" e "educação infantil" são usadas, mas Carol não cita nem o nome de Eike, nem o chama de Xuxa.

A edição também mostrou professora de judô conversando com Radamés sobre a acusação. "Eu não me lembro de ter falado e nem encaixa na ordem nossa de prioridade. Falta o Dhomini, falta a Ana Paula, falta o Everton. Na nossa ordem, ele vem depois."

A referência à Rainha dos Baixinhos é devido ao trabalho de Eike quando criança. Ele trabalhou como dançarino no "Xuxa Só Para Baixinhos" e "Xuxa no Mundo da Imaginação" além de atuar como repórter no "TV Xuxa".

Pra quem estava pedindo completo, temos mais uma parte do vídeo e novamente não aparece a fala que foi repassada ??? #CasalFurlan #HomensPower #PowerCouple pic.twitter.com/SpUZkIO9Ij -- Caroline Furlan (@eufurlancarol) June 4, 2025