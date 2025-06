Tiktoker morre aos 17 anos após 'rejeitar' rapaz e ser baleada

Sana Yousaf, estrela do TikTok, morreu aos 17 anos no Paquistão.

O que aconteceu

A jovem foi baleada na noite de ontem em casa, na cidade de Islamabade, capital do país. Segundo a CBS News, um homem de 22 anos foi preso suspeito pela morte da tiktoker. A polícia afirmou que ele passou horas rondando a casa dela.

O suspeito teria sido "rejeitado" diversas vezes por Yousaf. "Foi um caso de repetidas rejeições. O rapaz estava tentando entrar em contato com ela vez após vez. Foi um assassinato horrível e a sangue frio", disse o chefe da polícia, Syed Ali Nasir Rizvi.

Sana tinha mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e era muito popular no seu país. Ela ganhou visibilidade ao postar vídeos com dicas de skincare, produtos de beleza e também ao dublar algumas músicas.

O último vídeo da jovem, que completou 17 anos na semana passada, foi postado horas antes do crime. Na publicação, a influenciadora apareceu cortando um pedaço de bolo na sua festa de aniversário.

Fãs, amigos e seguidores lamentaram a morte de Sana nas redes sociais. "Isso é terrível. Uma jovem de literalmente 17 anos, com tanta inocência, morta a troco de quê?", comentou a influenciadora Kashaf Ali. "Não consigo acreditar nisso. Que a alma dela descanse em paz", disse outra seguidora.