Já assistimos! Saiba tudo que acontece no final de 'The Handmaid's Tale'

Após seis temporadas e oito anos no ar, "The Handmaid's Tale" chega ao fim no Brasil amanhã. O último episódio será liberado no país com uma semana de diferença dos Estados Unidos, onde a série terminou na terça-feira passada.

Saiba o que acontece no final da produção, e atenção: contém muitos spoilers!

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Gilead é parcialmente derrotada

Na reta final, as aias e o grupo Mayday conseguem arquitetar um plano para derrubar Gilead. No casamento de Serena Joy com o Comandante Wharton, sogro de Nick, elas enchem o bolo de sonífero e matam vários comandantes enquanto eles dormem. June e Moira participam de toda a ação com a ajuda de uma tia infiltrada.

Com a ajuda de Lawrence, June e Mark Tuello conseguem colocar uma bomba em um avião cheio de comandantes do alto escalão de Boston. Lawrence, que deveria entrar no avião, deixar a bomba e sair, enfrenta um contratempo e precisa embarcar mesmo no avião para garantir que o atentado fosse bem-sucedido.

Nick também está no avião e, portanto, morre junto com Lawrence e outros comandantes. No dia anterior ao embarque, a mulher de Nick dá um ultimato e diz que ele deve decidir entre June e sua lealdade a Gilead. Ele embarca no avião junto com os outros comandantes que iam à capital para discutir medidas para conter a rebelião, e acaba morrendo. June assiste a tudo do hangar.

A série termina com Gilead apenas parcialmente derrotada. Apesar de Boston voltar a ser território americano, Gilead ainda comanda outras regiões do país. No último episódio, grupos rebeldes se organizam para retomar esses lugares, enquanto Gilead faz estratégias para manter o poder.

June e Luke não reencontram Hannah e decidem se separar

June não resgata Hannah no final da série, mas tem um pequeno avanço. A menina segue sob a guarda da família McKenzie, que é realocada de Colorado para Washington após o Comandante e pai "adotivo" de Hannah ser promovido. Isso representa um pequeno avanço para June, já que a capital do país é muito mais próxima de Boston, onde ela está.

Nichole, filha de June e Nick, segue sob os cuidados da avó, Holly. Nichole e Holly vão para Boston, e June pede que a mãe cuide da bebê por mais um tempo. Ela está determinada a salvar outras meninas de Gilead e se juntará a Tuello nessa missão.

June e Luke decidem, amigavelmente, seguir caminhos separados. Enquanto ele se junta ao Mayday com Moira, ela segue na missão ao lado de Tuello. Ambos, porém, decidem se reencontrar na capital no futuro para, juntos, tentarem recuperar Hannah.

Janine tem final feliz

Janine é liberada e reencontra a filha, Charlotte. Tia Lydia liberta Janine de Gilead e a entrega nas mãos de June. Naomi, que criava a filha de Janine, devolve Charlotte à mãe, afirmando que deseja que ela cresça em um lugar seguro.

Serena é perdoada por June e agora vive como uma refugiada. Antes de ser mandada para Tuello para um abrigo de refugiados das Nações Unidas, Serena pede perdão a June — e a protagonista aceita. No final, ela está no abrigo com o filho, Noah, afirmando que ela tem nele tudo de que precisa.

Emily retorna brevemente e conta que esteve todo esse tempo na resistência contra Gilead. Ela conta que trabalhou como Marta por sete meses para um Comandante amigo, que permitia que Emily mantivesse contato com a mulher e os filhos no Canadá. "Eles são o motivo pelo qual eu continuo lutando", conta.

June decide escrever um livro

Após ser encorajada por Holly e Luke, June decide escrever um livro sobre sua vida em Gilead. Ela volta à casa abandonada dos Waterford em um momento de reflexão no antigo quarto que lá ocupava. Ela começa a gravar, repetindo suas primeiras falas no primeiro episódio da série. Ela olha para a câmera, sorri e a série termina.

Mais respostas devem surgir na série "Os Testamentos", que focará em Hannah e Nichole. A nova produção, já confirmada, se passa 15 anos depois dos acontecimentos de "The Handmaid's Tale" e será baseada no livro homônimo escrito por Margaret Atwood. Ann Dowd, que vive a Tia Lydia em "The Handmaid's Tale", estará no elenco.