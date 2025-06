Ryan Coogler não fará sequência de 'Pecadores': 'Nunca penso nisso'

Apesar do sucesso estrondoso, Pecadores não deve ganhar uma sequência. Diretor, roteirista e idealizador do filme, Ryan Coogler afirmou em entrevista que não tem nenhuma intenção de continuar a história de blues e vampiros contada no longa.

"Nunca penso nisso", disse ele à Ebony Magazine. Responsável por Pantera Negra e Creed, Coogler disse que viu em Pecadores a oportunidade de fazer algo novo. "Estive neste lugar de fazer filmes de franquia por um tempo, então queria fugir disso. Estava empolgado de trabalhar em um filme que parecesse original e pessoal para mim e tinha fome de entregar ao público algo que original e único."

Coogler ainda afirmou que Pecadores foi concebido como uma "refeição completa" para o público. "Aperitivos, entradas, pratos principais e sobremesas, queria que tudo estivesse [no filme]. Queria que fosse uma coisa holística e finita."

Ainda à publicação, Coogler comentou o significado da música para a trama do longa. "Acho que a música é uma forma de alquimia. Acho que é uma arte muito sobrenatural. Tive a experiência de estar em uma festa em que a música era boa e estava cercado das pessoas certas, e, por um pequeno momento, me senti quase imortal. Foi isso que eu quis passar."

"Quando estava pesquisando a música [dos anos 1930], percebi que essa foi a contribuição mais importante dos Estados Unidos para a cultura global", concluiu o cineasta.

Pecadores conta a história de dois irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) que voltam à sua pequena cidade no Mississipi após anos trabalhando para mafiosos em Chicago. Procurando deixar a vida de crimes para trás, eles montam um clube de blues para ser frequentado pela população negra do local. Quando a noite cai, no entanto, o lugar é vira alvo de uma inesperada.

Ainda em cartaz em alguns cinemas no Brasil, Pecadores já está disponível para compra e venda nas plataformas digitais.