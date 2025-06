Por que Vivi, mulher de Poze do Rodo, está na mira da Polícia Civil?

Viviane Noronha, 20, esposa de MC Poze do Rodo, 25, foi alvo de uma operação da Polícia Civil. De acordo com o Governo do Rio de Janeiro, o objetivo da ação é desarticular o núcleo financeiro da facção criminosa Comando Vermelho -responsável pela lavagem de mais de R$ 250 milhões.

Mas, afinal, por que a influenciadora está na mira da polícia?

Vivi e a empresa dela aparecem como beneficiárias diretas de recursos oriundos da facção. "As análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores da lavagem de capitais da facção foram canalizados para contas bancárias ligadas à mulher, que passou a ser um dos focos centrais do inquérito."

Posição da influenciadora no esquema seria "simbólica". "Representa o elo entre o tráfico e o universo do consumo digital, conferindo aparente legitimidade a valores oriundos do crime organizado e ampliando o alcance da narcocultura nas redes sociais", explica a nota da Polícia Civil.

Splash tenta contato com a influenciadora, e o texto será atualizado assim que houver algum posicionamento.

Jovem é mãe de três dos cinco filhos do cantor. Assim como o marido, a influenciadora nasceu e foi criada na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

Além de trabalhar com a internet, a influenciadora também é empresária e dona de uma marca de produtos capilares veganos.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo é investigado pela Polícia Civil do RJ Imagem: Reprodução/Globo

Operação acontece um dia após a Justiça do Rio de Janeiro conceder habeas corpus para o MC Poze do Rodo, preso na última quinta-feira. A decisão revogou a prisão temporária do MC. O artista é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho.

O material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão do paciente, valendo registrar que não há comprovação, por ora, de que ele estivesse com armamento, drogas ou algo ilícito em seu poder. Peterson Barroso, desembargador

Segundo a equipe jurídica, o cantor foi algemado mesmo tendo sido preso pacificamente em casa, sem oferecer resistência ou representar risco de fuga ou ameaça à equipe policial. O uso de algemas, neste contexto, teria tido "claro intuito vexatório e midiático", em violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF.