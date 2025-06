Pai de Madonna completa 94 anos e ganha homenagem da filha: 'Orgulhosa'

Madonna, 66, comemorou nas redes sociais o aniversário de seu pai, Silvio Ciccone, que está completando hoje 94 anos.

O que aconteceu

A popstar compartilhou um vídeo com registros da celebração em família. "Feliz aniversário para o meu pai, Silvio Ciccone. Noventa e quatro anos e contando forte. Ele sobreviveu a muitas guerras e perdas na vida. Ele ainda tem senso de humor e um desejo forte de se levanta da cama toda manhã e fazer muito no dia dele", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Madonna lamentou que, atualmente, a experiência e a sabedoria dos mais velhos não sejam valorizadas como deveriam. "É uma vergonha não viver em um mundo que celebre o conhecimento e a sabedoria que podemos aprender com os mais velhos, que sobreviveram por muitas décadas nesse planeta. Estamos fissurados na beleza física que, ironicamente, não ensina nada e nos dá apenas uma satisfação momentânea."

Ela concluiu destacando o quanto admira e se orgulha do pai. "Bom trabalho, pai. Estou orgulhosa de você e sei que minha mãe está sorrindo feliz, em qualquer lugar que esteja. Obrigada por me dar essa mentalidade de não dar a mínima."