Orlando é ameaçado pela pessoa que menos imagina em 'Garota do Momento'

No capítulo de quarta-feira (4), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia nega os questionamentos de Clarice. Beto e Sérgio combinam de iniciar seu longa-metragem.

Beatriz se decepciona com as atitudes de Clarice em relação a Bia. Todos ajudam a organizar o chá-de-bebê para a criança de Iolanda e Ulisses. Juliano reclama com Maristela de ter que dividir seus bens com Clarice.

Mariana manipula Jacira para pegar seu lugar no programa da Anita. Marlene e Ana Maria negam a proposta de Basílio. Lígia alerta Clarice sobre Zélia. Basílio decide patrocinar sozinho o produto de Marlene.

Zélia ameaça Orlando. Aloísio rejeita o projeto de Beto ao perceber que envolve Beatriz.