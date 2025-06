'One Piece' da Netflix precisará desagradar alguns otakus

Rolou, no último final de semana, o Tudum, evento que anuncia novidades da Netflix. E, no meio das novidades, foi divulgado Tony Tony Chopper no live-action de 'One Piece'. O visual do personagem era algo muito esperado, afinal era necessário fazê-lo com efeitos computadorizados por se tratar de uma pequena rena bípede, e o resultado dividiu os fãs. Enquanto alguns o compararam a um figurante cortado do filme 'Detetive Pikachu', outros acharam uma gracinha —como no original.

Entretanto, ao final do trailer foi mostrado algo muito mais preocupante que o visual do médico dos Chapéus de Palha: a série voltará em 2026. A primeira temporada foi lançada em 2023, e surpreendeu a todos sendo um sucesso de audiência e repercussão. Muitos otakus se sentiram aliviados que a série era fiel à obra original, e algumas cenas eram praticamente um 'copia e cola' do mangá de Eiichiro Oda. Porém isso é um problemão.

Embora os otakus ocidentais amem adaptações fiéis, é simplesmente impossível esperar que o live-action consiga sustentar isso por muito mais tempo por um motivo simples: o tempo. Somente num mangá e num desenho animado podemos ter uma produção avançando por 30 anos e ainda apresentar personagens com uma mesma idade, então esse live-action está fadado a ter um desfecho diferente pelo simples fato de os atores não conseguirem evitar o envelhecimento.

E levando em conta que levou quase 3 anos para chegar a segunda leva de episódios, quem garante que veremos novas temporadas em um tempo menor, ainda mais com a produção ficando cada vez mais grandiosa? E os otakus estarão de mente aberta para aceitar um final diferente do original, algo que a comunidade não costuma apreciar tanto? São muitas dúvidas para pouco desenvolvimento de história, mas ficaremos de olho.

Animes com finais que fugiram do mangá

'Fullmetal Alchemist' (2003)

Otakus não gostam de finais diferentes do original, mas nesse caso gostam sim. 'Fullmetal Alchemist' tomou rumos próprios na metade da série pelo fato de o mangá ainda estar em publicação, e o público curtiu (em parte porque nem tinha o original para comparar).

E o desfecho de 'Soul Eater'...

Mais uma vítima de um anime que alcançou o mangá, em 'Soul Eater' os fãs precisaram lidar com um desfecho diferente dos quadrinhos. Ao contrário de 'Fullmetal Alchemist' que ganhou a série 'Brotherhood' terminando de forma fiel, aqui nada ainda.

'The Promised Neverland'

Aqui é curioso: o final de 'The Promised Neverland' segue o mangá, mas ao mesmo tempo é bem diferente dos quadrinhos porque a animação fez da pior forma possível, saltando eventos e muito mais. O melhor é fingir que a segunda temporada não existe.

Aniplex investirá em dublagens latinas (e isso é ótimo para nós)

Aconteceu também na última semana a CCXP México e, lá, a Aniplex, um dos maiores conglomerados de animes no Japão, fez um anúncio que emocionou os fãs latinos: quatro animes clássicos do catálogo da empresa ganharão dublagem em espanhol. São eles 'Puella Magi Madoka Magica', 'Gurren Lagann', 'Fate/Zero' e 'Your Lie in April'.

Um usuário da rede social X aproveitou o momento e perguntou se havia previsão desses animes também ganharem dublagem em português, e o perfil oficial respondeu (em espanhol) que isso faria parte da 'fase 2'. Não rolou confirmação, mas rolou comoção.

Os fãs brasileiros ficaram bastante eufóricos, até porque são quatro animes muito queridos e que nunca ganharam dublagem no Brasil até hoje. Na época do lançamento desses animes, ainda não havia se popularizado a ideia de que a dublagem atrai ainda mais público. Inclusive, esse pensamento levou a uma coisa meio bizarra: 'Madoka' teve sua recente sequência dublada, mas nada da série original.

Com animes mais antigos ganhando vozes em português, podemos até sonhar com outras séries chegando no futuro. Imagina que incrível se eles decidem dublar também um 'The Promised Neverland', o quanto isso poderia popularizar ainda mais a história? Só uma pena que nunca fizeram uma segunda temporada deste anime né, que coisa?

Ei, Aniplex, duble esses animes aqui também!

'Ace Attorney'

Baseado na série de jogos de mesmo nome, 'Ace Attorney' é basicamente uma dramédia ambientada em um tribunal onde tudo pode acontecer. O anime foi um sucesso no Japão, e as duas temporadas adaptaram a trilogia original, seria legal uma dublagem.

'Paradise Kiss'

Criado por Ai Yazawa (autora de 'Nana'), 'Paradise Kiss' é um daqueles animes obrigatórios. A história da garota que descobre o sonho de ser modelo ao conhecer estudantes de costura é encantadora e merece uma versão em português.

'Banana Fish'

Aclamado até hoje, é bizarro ainda não terem pensado nisso. Precisamos para ontem de uma dublagem para 'Banana Fish', até porque é necessário termos histórias de gays empinando moto e vivendo numa guerra de tráfico no nosso idioma.

Hatsune Miku e mais 'Dan Da Dan' nos cinemas brasileiros em junho

Se você é otaku, fã da sétima arte ou mesmo usuário de Letterboxd pode se preparar porque temos longa-metragens para os admiradores de anime chegando no Brasil agora em junho.

'Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar' teve alguns atrasos e agora tem data de estreia prevista para depois de amanhã (quinta). No longa, vamos acompanhar uma história dramática protagonizada por Hatsune Miku, a cantora virtual que é um sucesso real no Japão.

Já 'Dan Da Dan: Evil Eye' chega em 19 de junho seguindo aquela tendência que ficou famosa no meio otaku: os produtores lançam nos cinemas um resumão da série televisiva e acrescentam alguma coisinha. Aqui, o elemento extra será um compilado dos três primeiros episódios da próxima temporada, que estreia somente em julho.

E no decorrer do ano podemos esperar ainda mais coisa chegando, afinal tem o longa de 'Jujutsu Kaisen', com história requentada sendo lançado no Japão, e, claro, o primeiro filme da trilogia final de 'Demon Slayer' que já está deixando os fãs muito ansiosos.

Espadinha vingativa e música para otaku mais velhos: Lançamentos de mangás do mês de junho

O mês de junho chegou, e junto das festas juninas veio também a agendinha de mangás que serão lançados no Brasil, segundo o levantamento sempre eficiente do blog Biblioteca Brasileira de Mangás. Vamos às novas publicações previstas para chegar no Brasil agora em junho, lembrando que algumas publicações podem atrasar:

Editora Panini

'A Casa Estranha'

'Como Acabei Num Encontro Só de Garotos'

'Elden Ring: Become Lord'

'Kagurabachi'

'Kaisha To Shiseikatsu - On To Off'

'Katana Beast: O Espadachim Selvagem'

'Meu Casamento Feliz'

'Pokémon X & Y'

'Re Cervin'

'She Is Beautiful'

'Star Wars: Visions'

'Wild Strawberry'

'A Épica História de Sasuke: Os Descendentes de Uchiha E A Sacra Poeira Estelar' (Light Novel)

'Demon Slayer: Koyoharu Gotouge e o Tempo' (Artbook)

Editora MPEG

'Beck'

'Nodame Cantabile'

'Reflexos do Futuro'

Pipoca & Nanquim

'Shigurui: Frenesi da Morte'

NewPOP Editora

'O Sabor do Melão'

'Sleeping Dead'

Taverna do Rei

'Kimi no Yokogao wo Miteita' (sem título traduzido até o momento)

Editora Conrad

'Happy Land: Parque de Diversões do Inferno'

O primeiro destaque é o lançamento de 'Kagurabachi', o provável próximo fenômeno dos mangás. O título é um dos mais vendidos atualmente na 'Shonen Jump', revista que gerou sucessos como 'One Piece' e 'Naruto'. Bem, 'Kagurabachi' é a clássica história sanguinolenta de um guerreiro vingativo com olhar raivoso e uma espada, então em breve devemos ver o anúncio de algum anime.

Mas, para os otakus com mais tempo de carreira, classe na qual me encaixo, é preciso destacar o trabalho da editora MPEG trazendo 'Beck' e 'Nodame Cantabile'. Além dos dois serem mangás de música, um de rock e outro de música clássica, ambos são títulos em que os otakus brasileiros sempre sonharam em colocar as mãos. Por serem títulos com menos 'apelo', outras editoras nunca arriscaram licenciar. Desejo sorte!

Até a próxima semana, otakus!