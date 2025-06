Núbia Oliiver sobre criação de conteúdos +18: 'Extensão de quem sou'

Núbia Oliiver, 51, desabafou sobre sensualidade e produção de conteúdo adulto.

Modelo avaliou sua sensualidade. "Já me colocaram em muitas caixinhas. Hoje escolho onde quero estar e como quero ser vista. Não é sobre mostrar mais pele. É sobre mostrar presença. Meu corpo fala muito, mesmo quando está coberto", declarou à Quem.

Apresentadora comentou sobre a criação de conteúdos +18. "Ali tenho controle total sobre o que produzo. É uma extensão de quem sou — sem filtros, sem personagens, só eu", reforçou.

Núbia Oliiver ainda abriu o jogo sobre o envelhecimento. "Não deixo que a idade defina quem sou. Aprendi a valorizar o tempo, as marcas, as fases. Tudo isso faz parte do que me torna única. Sou feita da minha história, e continuo contando ela do meu jeito."