Morte precoce e briga em velório: o fim de Irving São Paulo, de 'A Viagem'

Irving São Paulo brilhou como Zeca em "A Viagem", atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Sua morte precoce, aos 41 anos, interrompeu uma carreira promissora, marcada por grandes papéis e, nos últimos anos, por poucas oportunidades na TV, fato que teria deixado a família ressentida. Entenda o que aconteceu.

Trajetória

Natural da Bahia, Irving era filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do também ator Ilya São Paulo. Com formação cinematográfica influenciada pelo neorrealismo italiano, seu pai morreu também aos 41 anos, vítima de câncer. Já Ilya, que atuou em diversas novelas da Globo, morreu em 2023, em circunstâncias não esclarecidas.

Irving estreou na televisão na novela "Final Feliz" (1982). Ao longo das décadas seguintes, atuou em novelas famosas como "Bebê a Bordo" (1988), "Perigosas Peruas" (1992), "Mulheres de Areia" (1993), "Por Amor" (1997), "Torre de Babel" (1998) e "A Padroeira" (2001), além da própria "A Viagem" (1994).

Irving São Paulo em 'Final Feliz'; ao lado, com Eduardo Galvão, Suzy Rego e Maurício Mattar nos bastidores de 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Facebook

Seus últimos papeis em novelas foram em "Sabor da Paixão" (2002) e "Agora é que São Elas" (2003). Dois anos depois, participou da minissérie "Um Só Coração" e esteve em um episódio de "Linha Direta - Justiça", trabalho que encerrou sua carreira na televisão.

Irving também atuou em filmes como "A Noiva da Cidade", "Muito Prazer", "Luz del Fuego" e "O Veneno da Madrugada". No teatro, esteve no elenco de seis espetáculos.

Morte e velório marcado por confusão

Em julho de 2006, ele foi internado com pancreatite em estado grave. Após semanas de internação, ele não resistiu às complicações e morreu em 10 de agosto daquele ano, aos 41 anos, sendo falência múltipla dos órgãos a causa divulgada.

Irving São Paulo em 'Mulheres de Areia' Imagem: Arley Alves/Globo

Cerimônia de despedida foi marcada por tumulto. Abalados, os familiares não aceitaram bem a presença da imprensa no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Durante o enterro, o irmão do ator, Ilya São Paulo, agrediu equipes de TV e quebrou câmeras. "Vocês são sanguessugas, uns vermes!", gritou, conforme divulgou o portal "O Fuxico" na época.

Romeu Evaristo, 69, amigo de Irving, lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos profissionais da imprensa. "A família está magoada, até porque o Irving teve poucas oportunidades na carreira de uns tempos pra cá", justificou.

Irving São Paulo deixou dois filhos. Johann, fruto do casamento com Jacqueline Luporini, e Luiz Henrique, de um breve relacionamento com Cláudia de Magalhães.