Miley Cyrus diz se preocupar com saúde mental de Sabrina Carpenter: 'Sei como é se esgotar'

Miley Cyrus expressou preocupação com a saúde mental de Sabrina Carpenter. Ela explicou que o sentimento vem da agenda agitada da cantora.

"Ariana [Grande} diz que deveria haver terapia para atores mirins e eu concordo totalmente. Deveria haver um acompanhamento semanal. Faço sessões de forma muito consistente desde os 17 ou 18 anos", disse ao The New York Times.

Assim como Miley, Sabrina também começou sua carreira como uma atriz mirim. As duas atuaram em seriados da Disney Channel.

Ela explicou que nota quando as pessoas estão trabalhando demais.

"Encontrei Sabrina Carpenter algumas vezes, e toda vez que a vejo fico com vontade de perguntar se ela está bem", afirmou. "Vejo que ela está se apresentando na Irlanda e no dia seguinte tem um show no Kansas. E fico pensando: ‘Não sei como isso pode ser fisicamente viável’, porque eu já estive nessa situação. Sei como é se esgotar e não quero que mais ninguém passe por isso."

Apesar de revelar sua preocupação, a cantora elogiou Sabrina e as cantoras pops da atualidade, afirmando que elas são muito mais confiantes do que as artistas eram antes.