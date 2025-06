Michael J. Fox pede ajuda para encontrar guitarra perdida de "De Volta para o Futuro"

LOS ANGELES (Reuters) - Michael J. Fox e outras estrelas do clássico "De volta para o futuro" pediram a ajuda do público nesta terça-feira para localizar a guitarra Gibson vermelha que aparece em uma cena memorável do filme.

Marty McFly, o adolescente que viaja no tempo retratado por Fox no filme de 1985, surpreendeu os alunos em um baile do ensino médio dos anos 50 com riffs de guitarra elétrica tocados em uma guitarra Gibson ES-345 Cherry Red no filme.

A guitarra desapareceu após o término da produção.

"Está em algum lugar perdido no continuum espaço-tempo, ou na garagem de algum caminhoneiro", brincou Fox em um vídeo divulgado pela Gibson.

Os coestrelas Lea Thompson, Christopher Lloyd e Harry Waters Jr. também conclamaram o público a participar da busca, assim como o cantor Huey Lewis, cuja música "The Power of Love" foi apresentada no filme.

A Gibson está filmando um documentário chamado "Lost to the Future" (perdida para o futuro) sobre a busca pela guitarra. Ela também planeja relançar a ES-345 Cherry Red em outubro.

As pessoas podem enviar dicas sobre o paradeiro da guitarra pelo site www.losttothefuture.com ou por um número de telefone fornecido no site.

(Reportagem de Lisa Richwine)