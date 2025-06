Michael B. Jordan revela conselho que recebeu de Denzel Washington para se destacar na carreira

Embora estrele sucessos como Pantera Negra, Creed III e o recente Pecadores, Michael B. Jordan é um dos astros mais discretos da Hollywood atual. Indo na contramão seus contemporâneos, o ator dificilmente toca em assuntos pessoais em entrevistas e mantém um perfil discreto nas redes sociais.

Em entrevista à New York Magazine, ele afirmou que esse comportamento veio de um conselho dado por Denzel Washington, que lhe disse para evitar uma exposição excessiva na mídia. "Por que [o público] pagaria para te ver em um final de semana se eles podem te ver todos os dias de graça?", teria dito o vencedor do Oscar.

Para Jordan, o conselho se tornou uma forma de "criar demanda" por sua imagem, algo que tem dado resultados positivos ao analisar suas conquistas atuais nas bilheterias mundiais. Pantera Negra, seu primeiro papel na Marvel, arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares e garantiu seu retorno na sequência, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e na série animada What If ?. Creed III, que ele também dirigiu, se tornou a maior arrecadação da franquia derivada de Rocky, registrando 276 milhões de dólares.

Mais impressionante, no entanto, foi o resultado de Pecadores. Diferente de outros sucessos, o filme de Ryan Coogler partiu de um conceito completamente original e, mesmo com um orçamento alto, se tornou um dos maiores sucessos de público e de crítica de 2025, registrando 350 milhões de dólares ao redor do mundo.

Atualmente, Jordan está filmando uma nova versão de Thomas Crown, seu segundo trabalho como diretor, e está confirmado nos elencos de Eu Sou a Lenda 2, ao lado de Will Smith, e Rainbow Six, baseado nos trabalhos de Tom Clancy (Jack Ryan).

Ainda em cartaz em alguns cinemas, Pecadores já está disponível para compra e aluguel digital na loja do Prime Video.