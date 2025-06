MC Poze: Oruam sobe em ônibus e causa tumulto em frente a Bangu 3

A chegada de Oruam, 24, provocou tumulto em frente a Bangu 3, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Presença do artista no local causou empurra-empurra. O músico foi até o endereço para acompanhar a saída de MC Poze do Rodo da prisão.

Em determinado momento, ele chegou a subir no teto de um ônibus que estava parado próximo ao local. "Com a chegada do Oruam tudo mudou. Inconsequente. Não agiu de maneira correta", criticou Tino Junior, apresentador da Record, ao vivo.

Oruam já havia protestado e chamado a prisão de Poze do Rodo de "covardia". "Algemaram o Poze, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe que isso aí é uma mentira. Ele é cantor. Ele canta em baile de favela. Ele não é envolvido com facção nenhuma, com todo respeito", escreveu. No sábado, ele esteve com a mulher de Poze, Viviane Noronha, em um protesto em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó.

Vivi Noronha e Oruam fazem prostesto contra prisão de MC Poze Imagem: Reprodução/Instagram

Habeas corpus

MC Poze do Rodo é investigado pela Polícia Civil do RJ Imagem: Agnews

Tribunal de Justiça concedeu ontem habeas corpus a MC Poze do Rodo. A decisão revogou a prisão temporária do MC. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.

O material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão do paciente, valendo registrar que não há comprovação, por ora, de que ele estivesse com armamento, drogas ou algo ilícito em seu poder. Peterson Barroso, desembargador

Defesa alega 'perseguição à arte periférica'

A defesa de MC Poze do Rodo argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.