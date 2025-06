MC Poze do Rodo pode ser solto a qualquer momento, diz Vivi Noronha

MC Poze do Rodo pode deixar Bangu 3, no Complexo de Gericinó, a qualquer momento, após decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Familiares, amigos e fãs estão em frente à unidade prisional.

MC foi recebido por familiares, amigos e fãs Imagem: Reprodução/Instagram/@pozevidalouca

Artista está preso em área destinada a membros do Comando Vermelho. Durante o processo de triagem, o cantor afirmou não ter problemas em conviver com a facção.

Em razão disso, foi direcionado à unidade prisional onde estão custodiados outros membros da mesma facção, conforme protocolo de segurança adotado pela pasta.

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Habeas corpus

Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ontem. A decisão revogou a prisão temporária do MC. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.

O material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão do paciente, valendo registrar que não há comprovação, por ora, de que ele estivesse com armamento, drogas ou algo ilícito em seu poder. Peterson Barroso, desembargador

Defesa alega 'perseguição à arte periférica'

A defesa de MC Poze do Rodo argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.

A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro é seletiva e evidencia a perseguição à arte periférica. Fosse o paciente um artista 'do asfalto', certamente a prisão não ocorreria. O paciente não ultrapassou os limites da Liberdade de Expressão, uma vez que ele canta a realidade dos morros cariocas.

Investigação

MC Poze do Rodo no espaço Favela do Rock in Rio Imagem: Divulgação

MC Poze do Rodo foi preso na última quinta-feira (29). O artista é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.

Repertório musical do cantor também está sob investigação, pois as letras fariam apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incitariam confrontos armados entre facções rivais.

Em nota a Splash, a defesa de Poze do Rodo diz que as acusações "não fazem sentido". "Negam-se todas as ilações feitas, posto que não há acusação formal, e que jamais poderia ser feita, já que peças artísticas não podem sequer serem cogitadas para averiguação de letras ou significados permitidos ou proibidos".