Tom Hanks indica: os 5 livros preferidos do astro de Hollywood

Com papéis memoráveis, Tom Hanks, o protagonista favorito de Steven Spielberg, venceu dois Oscars por suas atuações em "Filadélfia" (1993) e "Forrest Gump" (1994).

Fora das telas, tem destaque na literatura. Em 2017, lançou Uncommon Type, uma coletânea de 17 contos inspirados em sua paixão por máquinas de escrever manuais. Ao portal One Grand Books, Tom Hanks elencou seus livros preferidos. Conheça os cinco títulos que ocupam o topo da lista do ator.

Top 5 livros para Tom Hanks

1. "Um Mundo Iluminado Apenas pelo Fogo", de William Manchester. Neste retrato vívido da Idade das Trevas, o autor mergulha na Europa medieval entre o colapso do Império Romano e o início da Renascença. A obra destaca figuras como Martinho Lutero e analisa os impactos da peste, da Igreja e das cruzadas na formação do mundo moderno. Em recente edição, o livro foi atualizado com um novo prefácio escrito pelo próprio Tom Hanks. Título não está disponível em português.

Capa do livro 'A World Lit Only by Fire' Imagem: Divulgação

2. "An Army at Dawn", de Rick Atkinson. Primeiro volume da trilogia sobre a libertação da Europa na Segunda Guerra Mundial, o livro retrata a campanha militar dos Aliados no Norte da África, entre 1942 e 1943. Com base em documentos oficiais e relatos de soldados, Atkinson reconstrói a batalha contra as tropas do Eixo, lideradas por Rommel. A narrativa revela os erros, tensões e aprendizados que moldaram os comandantes e o Exército americano rumo à vitória. Também não foi traduzido para o português.

3. "1939: The Lost World of the Fair", de David Gelernter. O escritor usa a Feira Mundial de Nova York de 1939 como metáfora para uma era de otimismo, progresso e inocência às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Misturando ficção e memória, ele retrata um mundo prestes a desaparecer sob o peso dos conflitos globais. É uma reflexão sobre o sonho americano, a tecnologia, a arte e a visão de futuro que moldavam a sociedade antes da tragédia da guerra. Não está disponível em português.

Capa do livro 'Stasilândia' Imagem: Divulgação

4. "Stasilândia", de Anna Funder. Vencedor de diversos prêmios literários, o livro reúne histórias reais de pessoas que viveram sob o regime comunista da Alemanha Oriental e enfrentaram a vigilância opressiva da Stasi, a polícia secreta mais temida do mundo. Anna Funder entrevista vítimas, dissidentes e até ex-agentes da organização, revelando os mecanismos do controle estatal e os traumas duradouros deixados após a queda do Muro de Berlim.

5. "Um Cavalheiro em Moscou", de Amor Towles. Ambientado na Rússia pós-revolução de 1917, o romance acompanha o conde Alexander Rostov, condenado à prisão domiciliar no luxuoso Hotel Metropol, em Moscou. Ao longo das décadas, Rostov observa as mudanças no país enquanto desenvolve relações com funcionários, hóspedes e o mundo que gira ao seu redor. No Brasil, foi lançado pela editora Intrínseca e pode ser encontrado na Amazon. Em 2024, foi lançada uma série homônima, inspirada no livro, disponível no UOL Play.