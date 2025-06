Justiça revoga prisão de Lenno Ferreira, cantor da banda Desejo de Menina

Lenno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina, deverá ser solto nas próximas horas após uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

O que aconteceu

A prisão preventiva do cantor foi revogada pelo juiz da Vara Única de Santa Maria da Boa Vista (PE).

A liberação depende do pagamento de uma fiança de R$ 40 mil. Além disso, a Justiça determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do artista.

Lenno está preso desde o domingo após ser detido em João Pessoa (PB). O cantor foi surpreendido por uma ação conjunta das polícias civis da Paraíba e de Pernambuco logo após uma apresentação. O músico responde por homicídio culposo no trânsito de embriaguez ao volante.

As acusações são decorrentes de um acidente registrado em 5 de maio, na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista (PE). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o artista dirigia um carro de luxo quando colidiu na traseira de uma van, que acabou capotando. Uma pessoa morreu.

A defesa do músico nega que ele estivesse embriagado. "O laudo técnico da Polícia Rodoviária Federal é claro ao confirmar que Lenno não apresentava sinais de embriaguez nem de uso de substâncias psicoativas no momento do acidente", afirmaram os advogados ao Splash. A defesa disse ainda que a responsabilidade pelo acidente foi do condutor da van, que teria feito uma manobra perigosa.

Os advogados contestam a prisão. Eles argumentam que a medida foi precipitada e "baseou-se apenas no depoimento do condutor do outro veículo, sem a apresentação de laudos técnicos conclusivos".