Labubu vira livro de colorir fofo e junta duas febres em uma

Depois da febre dos chaveiros comercializados pela loja chinesa Pop Mart, os Labubus começam a aparecer nas páginas dos livros de colorir, outra tendência de 2025.

Já é possível encontrar na internet e em lojas especializadas títulos importados com os personagens criados por Kasing Lung, ilustrador de Hong Kong radicado na Holanda.

Há dezenas de versões em inglês à venda, para adultos e crianças, e papelarias brasileiras também já começaram a produzir versões não oficiais vendidas pela internet e no comércio popular.

Oficialmente, existe um livro (que não é de colorir) com a trilogia chamada The Monsters Trilogy publicado pelo próprio Kasing Lung com as primeiras imagens do Labubu. O livro traz três histórias: The Story of Puka, Pato and the Girl e Miro’s Requiem. O produto, no entanto, não está à venda no Brasil.