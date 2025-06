Karol Gerez, apontada como pivô de separação de Virginia e Zé Felipe, se pronuncia

Karol Gerez, bailarina de Zé Felipe e apontada como pivô da separação entre o cantor e Virginia Fonseca, usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para se pronunciar sobre os boatos de que ela havia se envolvido com o filho de Leonardo.

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento de cinco anos na última terça-feira, 27, e afirmaram que a decisão foi tomada de forma amigável.

"Gostaria de falar uma coisinha aqui com vocês [...] São essas mentiras que andam acontecendo, que todo mundo já sabe que é mentira. Mas quer tentar alimentar isso como se fosse uma verdade. Eu ando recebendo muitas mensagens maldosas, tanto eu quanto a minha família, meu relacionamento, e não está legal, não está bacana", disse.

A dançarina explicou que pensou que os ataques iriam parar após alguns dias, mas que não foi isso que aconteceu. Ela afirmou que não aconteceu nada entre ela e Zé Felipe. "Nem teve envolvimento com nada. E é isso, são muitas mentiras e mentiras."

Virgínia e Zé Felipe anunciaram a separação na noite da última terça-feira, 27, enquanto estavam em Portugal. No dia seguinte, a influenciadora acompanhou o cantor, já como ex-casal, em um show no país europeu. Ela voltou ao Brasil em seguida enquanto o filho de Leonardo permaneceu longe para cumprir agenda de trabalho.

Zé Felipe só voltou ao Brasil no domingo, 1º, e seguiu direto para a casa dos pais, enquanto Virgínia ainda ocupa a mansão do ex-casal com os três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 9 meses.

O casal voltou a se ver nesta segunda-feira, 2, durante os preparativos para a festa da filha primogênita, que completou 4 anos na última sexta-feira, 30.

Zé Felipe e Virgínia ficaram cinco anos juntos, desde junho de 2020. Eles se casaram em março de 2021, quando a influenciadora já estava grávida da primeira filha.