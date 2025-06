Jessie J revela diagnóstico de câncer de mama e pausa na carreira

Jessie J, 37, revelou ter sido diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial.

O que aconteceu

A cantora publicou um longo vídeo em seu Instagram na noite de hoje, revelando a notícia. "Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou destacando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho feito muitos exames durante esse período."

Antes da notícia, ela disse ter pensado bastante se deveria ou não tornar a doença pública. "Tenho ido e voltado na ideia de 'devo compartilhar? Eu quero, mas tem muitas opiniões por aí...'. Sabendo que a mídia vai transformar isso em algo maior, mas sabendo que eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim. Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida."

Jessie J pontuou acreditar que falar sobre a doença pode ajudar outras pessoas. "Não estou processando isso, porque estou trabalhando muito. Eu sei o quanto compartilhar, no passado, me ajudou. Com outras pessoas me dando amor, apoio e compartilhando suas próprias histórias. Sou um livro aberto".

Ela revelou ainda que fará uma pausa na carreira para uma cirurgia. "Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], pra passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música."

Na legenda do vídeo, ela falou mais sobre o assunto. "Brincadeiras à parte (você sabe que é uma das minhas maneiras de superar os momentos difíceis), esses últimos 2 meses foram incríveis, e ter isso acontecendo ao mesmo tempo me deu uma perspectiva incrível. Mas sua garota precisa de um abraço."

Jessie finalizou. "Também não vou ter peitos enormes. Ou será que vou? Não, não... Preciso parar de brincar."