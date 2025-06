Ivete Sangalo: 'Eu me acho uma mulher incrível, ninguém precisa me dizer'

Ivete Sangalo, 53, falou sobre como construiu sua autoestima, que hoje permite com que ela se veja como uma mulher incrível —e referência para outras milhares.

O que aconteceu

Considerada uma verdadeira potência dentro e fora dos palcos, a baiana refletiu sobre a origem de sua autoestima. "Eu acho que nós somos uma construção diária, assim, não há um momento de virada de chave. Eu acho que durante o dia nós somos muitas, né? Nós, mulheres, temos esse potencial de sermos muitas e dentro dessas muitas, uma fortaleza, eventualmente, uma fragilidade", afirmou em conversa com Splash.

Mesmo estando no foco de muitas expectativas públicas, Ivete confessa o que faz com que ela não se sinta pressionada. "Eu exijo de mim aquilo que me compete. Somos tão condicionados a fazer determinadas coisas porque o padrão determina, eu acho que o mais importante é determinarmos o nosso padrão".

No entanto, esse conhecimento é algo que a cantora adquiriu com o passar dos anos. "Eu já tive um tempo onde eu não admitia faltar, falhar, ser impossível para mim, mas eu compreendi na prática que a gente precisa utilizar dessas muitas facetas e possibilidades para respeitar a inteligência. Tanto de ser potente, tanto de ter a potência de reconhecer que aquele momento, aquele dia, aquela época da nossa vida, não é um momento que a gente está mais correspondendo às nossas próprias expectativas".

Meu lema: eu valho a pena. Eu me acho uma mulher incrível, eu me acho mesmo. E ninguém precisa me dizer que eu sou. Eu me acho. Então, me cuido e eu digo: Deixa eu manter essa mulher feroz, maravilhosa. E é verdade

'Energia de Gostosa'

Para empoderar ainda mais as mulheres, Ivete Sangalo lançou neste ano a música que embalou o Carnaval por todo Brasil. Para a cantora, a canção contempla a diversidade e a pluralidade do sexo feminino.

Muito mais do que estética, a artista defende: "A energia de gostosa não está relacionada à aparência ou à condição dessa garota. Está relacionada à maneira como a gente se olha, se cuida e se respeita. A nossa potência está aí. Não é sobre o que o outro diz da gente, é sobre o que nós sentimos e percebemos sobre nós mesmos".

Quando você se cuida, você se quer bem. É porque você disse: 'Eu valho a pena, pô. Então vou cuidar disso aqui. Eu valho muito a pena'.

No último sábado, Ivete lançou a versão forró "Energia de Cheirosa". A canção, feita em parceria com a Lux Botanicals, estreou no último sábado durante o São João de Caruaru (PE).

Para a cantora, a nova música remete a uma memória afetiva proporcionada pelos aromas. "Na minha cabeça, é uma sensação de liberdade, de uma autoestima construída diariamente. É memória. Memória é emoção, e emoção a gente constrói. O cheiro é construção emotiva. É memória, é você se reconhecer"

Ivete Sangalo ainda descreve seu cheiro e explica o que existe por trás dele: "Eu gosto mais [de perfumes] doce. Eu sou uma mulher doce. Embora eu seja uma mulher braba, a minha brabeza vai muito mais na postura de realizar do que na postura de acolher. Eu sou uma pessoa completamente acolhedora. Eu me sinto assim, me sinto assim com os meus filhos, com os meus amigos, eu sou a pessoa do acolhimento", afirma.