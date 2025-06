Castelo de William e Kate é invadido por homem sob efeito de drogas

O Castelo de Windsor, onde o príncipe William mora com a família, foi invadido por um homem sob efeito de drogas no domingo à tarde.

O que aconteceu

O homem escalou um muro para entrar na propriedade. Segundo a polícia, ele carregava drogas "classe A", as que acarretam penas mais severas por posse ou fornecimento. As drogas "classe A" incluem cocaína, heroína, morfina, ecstasy, metanfetamina, LSD e outras substâncias. As informações são do The Sun.

Ele foi detido rapidamente por policiais que patrulham o castelo e não teve contato com ninguém da família real. Ele também não se aproximou dos imóveis principais da propriedade. Os antecedentes do invasor foram verificados, e ele foi liberado após pagar fiança. A polícia investiga o caso.

William, Kate e os filhos moram na casa de campo Adelaide Cottage, em Windsor. Segundo o jornal, eles estavam em casa no dia da invasão, mas não se sabe se estavam lá no mesmo horário.

O Castelo de Windsor também é uma das residências do rei Charles 3º. A principal casa do monarca, porém, é a Clarence House, em Londres.