Flor Gil sobre sexualidade: 'Muita gente fala: 'era linda, agora é sapatão'

Flor Gil, 16, revelou detalhes de como lida com o preconceito sendo assumidamente lésbica.

O que aconteceu

A cantora falou que aprendeu a lidar com os comentários preconceituosos que recebe por ser lésbica. "Tem muita gente que fala: 'Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão' ou 'Que pena, essa menina era tão angelical, agora tá assim'. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo.", disse ela em entrevista à Revista Capricho.

A neta de Gilberto Gil disse que foram seus pais lhe ensinaram a lidar com essas questões. "Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem", completou.

Apesar das críticas, Flor falou que recebe apoio dos fãs. "Por outro lado, recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: 'Você me ajudou tanto', especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe", finalizou.

A sexualidade da artista foi revelada em 2023, quando ela compartilhou uma conversa que teve com a mãe, Bela Gil, no WhatsApp. "Eu sou uma grande sapata, você tem uma filha bem gay", escreveu ela na época.