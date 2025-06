Fernanda Lima revela que homem 'reciclou' camisinha em sexo com ela

Fernanda Lima, 47, revelou que um ex-parceiro "reciclou" a mesma camisinha durante relações sexuais com ela.

O que aconteceu

Lima explicou que esse fato inusitado ocorreu no final de semana em que ela perdeu a virgindade. Durante participação no programa Surubaum, a atriz contou que tinha 14 anos, namorava com um rapaz por quem era apaixonada, e eles combinaram de passar um final de semana juntos na casa de praia da família dele para que tivessem privacidade.

Apresentadora destacou que eles se organizaram para o final de semana romântico. "A gente já estava há um tempão namorando, aquela coisa de acho que agora vai, aí organizamos tudo, foi super bonito, na casa dele na praia".

Depois do sexo, Fernanda disse que notou algo estranho no comportamento do rapaz. "Aconteceu uma coisa super curiosa, que rolou [a gente transou], um pouco de dor, um pouco de prazer, mas depois [do sexo] ele ia para o banheiro, ligava a torneira e ficava um tempão [lá dentro] com a torneira ligada. Eu ficava ali na cama [pensado] o que era".

O rapaz tinha levado apenas uma camisinha para os dias em que passariam juntos. "Ele levou uma camisinha. Então ele pegava a camisinha, ia no banheiro, lavava e enrolava de novo... Sei que rolou um feriado inteiro, várias vezes [que a gente transou]".

Fernanda Lima atualmente é casada com Rodrigo Hilbert, 45. No Surubaum, ela contou que a vida íntima com o marido "não está fácil" devido a rotina "corrida" dos dois.