Filho fala sobre dificuldade de Faustão em meio à fama: 'Nunca foi de sair'

Faustão, 75, já enfrentou dificuldades em sair de casa por ser reconhecido publicamente.

O que aconteceu

João Guilherme Silva revelou a dificuldade do pai em meio à fama. "Para ele, por muito tempo, foi muito difícil. Ele nunca foi muito de sair", disse no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

Filho do apresentador ressaltou que é o contrário do pai. "Eu não me importo com nada, eu faço tudo. Às vezes, você tem que se privar de algum lugar público, para fazer uma coisa ou outra", declarou.

Herdeiro de Faustão apontou que não deixa de fazer o que gosta por ser conhecido. "O que muda é você se preocupar um pouco de fazer coisas em público porque alguém pode tirar alguma foto ou algo desse tipo, só isso. De resto, não deixo de fazer (...). Não estou nem aí, vou fazendo o que gosto."