Eterno Luke Skywalker, Mark Hamill diz que não voltará mais à franquia 'Star Wars'

Na franquia desde seu princípio, em 1977, Mark Hamill afirmou que não voltará mais a Star Wars. O eterno Luke Skywalker interpretou o Jedi em seis filmes e algumas séries da franquia, mas disse que está na hora da Lucasfilm e da Disney se apoiarem menos no passado.

"Sou muito grato ao George [Lucas] por me deixar fazer parte [da franquia] lá atrás, nos dias humildes em que ele chamava Star Wars de 'o filme de baixo orçamento mais caro da história'. Nós nunca imaginamos que ele se tornaria uma franquia permanente e parte da cultura pop dessa forma", afirmou Hamill ao site Comicbook. "Mas, o negócio é que, eu tive meu momento. Sou grato por isso, mas eu realmente acho que eles devem focar no futuro e em novos personagens."

Citando os eventos de Star Wars: Os Últimos Jedi, ele lembrou que, no universo da franquia, Luke está morto. "Eu desapareci, deixei meu robe para trás. E de jeito nenhum eu vou aparecer como um fantasma pelado", brincou.

Ao todo, Hamill passou 42 anos ligado à franquia Star Wars, com sua última aparição acontecendo em Star Wars: A Ascensão Skywalker, de 2019. Uma versão digitalmente rejuvenescida do ator apareceu também nas séries The Mandalorian e O Livro de Boba Fett, produzidas para o Disney+.

Além de Star Wars, Hamill fez sucesso na indústria como dublador, com seu papel mais famoso sendo o do Coringa em Batman: A Série Animada, personagem que interpretou em diversos filmes animados da DC.

O próximo trabalho do ator nos cinemas será A Vida de Chuck, que estreia nos cinemas brasileiros em 28 de agosto.

A franquia Star Wars está disponível no Disney+.