Esposa de Poze convoca público para buscar marido: 'Diferente do sistema'

Viviane Noronha, 20, esposa de MC Poze do Rodo, 25, convocou os fãs do cantor a recebê-lo no presídio hoje, às 13h, após a decisão da justiça de libertar o cantor.

O que aconteceu

No fim da noite de ontem, ela celebrou o habeas corpus do cantor e convocou o público. "Amanhã, manifestação pacífica. Vamos fazer diferente do sistema, dos racistas. De quem de alguma forma quis atrasar o Marlon, parar minha família. Quem puder levar alimentos não perecíveis pra gente montar cesta básica pras famílias necessitadas."

Ela escreveu os detalhes na legenda do vídeo. "Amanhã, 13h, buscar o Marlon no presídio. Levem 1kg de alimentos não perecíveis."

Stories antes, a influenciadora celebrou a decisão. "Obrigada, Jesus. Saiu a decisão. MC não é bandido. Aceitem!".

A esposa de Poze se disse "acabada" e sem voz após quatro dias pedindo pela soltura do marido. "Vencemos mais uma, graças a Deus... A decisão saiu, tudo certo, vencemos. Mas, por conta do horário, ele não foi solto hoje. Mas, graças a Deus, vencemos. Amanhã voltamos para casa".

A Justiça do Rio concedeu habeas corpus para Poze do Rodo na tarde de ontem. Segundo juiz, a prisão de 30 dias seria excessiva, por isso, determinou a soltura do funkeiro.

Na manhã de hoje, Viviane também se tornou alvo de uma operação da polícia civil.