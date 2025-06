Em podcast, ex-seminarista revela sexo, privilégios e disputas de coroinhas

O ex-seminarista Brendo Silva cotou detalhes de sua vivência na Igreja Católica ao podcast Achismos, no YouTube.

O que aconteceu

Em entrevista a Mauricio Meirelles, o jovem compartilhou segredos e detalhes do que viveu na época em que estudava para ser padre e como é a "vida secreta deles". "Eu tinha 19 anos e fui designado a limpar o quarto de um padre bem jovem e bonito. Comecei a limpar o quarto dele e eu sou baixinho e usava um banquinho para limpar o guarda-roupa. Ele veio e passou a mão no meu bumbum. Eu entendi, o Padre quer ficar comigo".

Então, ele foi me abraçando e nos pegamos. No final ele sabia que eu gostava muito de imagens e toda vez que a gente transava, ele me dava imagens religiosas. Brendo Silva

Brendo disse ainda que, na visão dos coroinhas, se relacionar com Padres é status. "É até bom para os coroinhas serem desejados pelo padre. Eles disputam quem é desejado. É motivo de status. Os padres são muito carentes e quem se relaciona é para ter privilégios de viajar com padres para missas fora".

Ele é autor do livro "A vida secreta dos padres gays: sexualidade e poder no coração da igreja. "Padre é vulnerável e carente. As pessoas acham que padre é um anjo e não é. Padre tem até uma maturidade que não chegou, é um eterno adolescente, por isso muitos se envolvem com adolescentes".