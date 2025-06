Sterblitch diz que se apaixonou por Fernanda Souza na infância: 'Casaria'

Eduardo Sterblitch, 38, confessou ter se apaixonado por Fernanda Souza, 40, na infância.

O que aconteceu

Ator revelou que se apaixonou por Mili, da novela "Chiquititas". A confissão foi feita ontem no Papo de Segunda (GNT).

Humorista contou que queria se casar com a personagem. "Eu era apaixonado mesmo. Sonhava com a Mili. Por mim, casaria com ela. Só que sempre sofri por isso, porque tinha certeza absoluta que era um amor impossível. Era uma coisa da minha cabeça mesmo", completou.

Eduardo Sterblitch reforçou que nunca se relacionou com a atriz. "Não existia nenhuma relação, não era nenhuma coisa que alguém ia proibir. Era uma coisa que estava distante mesmo", acrescentou.