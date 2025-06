Dolly Parton recusou convite para participar de série de Meghan Markle

Meghan Markle, 43, teria sido esnobada por Dolly Parton, 79, após convidá-la para participar de seu programa.

O que aconteceu

Cantora teria recusado o convite para participar da série "Com Amor, Meghan", da Netflix. A comentarista Kinsey Schofield fez a revelação no podcast The Nerve with Maureen Callahan.

De acordo com ela, os assessores da musicista country temiam por sua reputação. "A equipe dela ficou furiosa. Porque eles não querem arriscar a reputação de Dolly no Q Score e sua popularidade ao associá-la a Meghan Markle", declarou na entrevista.

Kinsey Schofield pontou que o convite seria uma forma de dar credibilidade à duquesa de Sussex. "Eles sabiam que esse pedido era apenas para dar credibilidade a Meghan Markle nesse segmento de estilo de vida, um segmento no qual Dolly tem muita credibilidade", sugeriu.

Comentarista ainda indicou que a esposa de Harry queria se aproveitar de Dolly Parton. "Não é apenas popular e amada pelo público, mas também é alguém que consegue se movimentar por esses lugares diferentes. A equipe dela realmente sente que Meghan estava tentando se aproveitar da popularidade dela."